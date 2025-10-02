Цунода обозначил, что замотивировало его перед Гран-при Сингапура

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода («Ред Булл») высказался о своём прогрессе в преддверии Гран-при Сингапура.

«Лёгкий тайм-аут перед Баку был очень позитивным для команды и для меня. У меня такое чувство, что я двигаюсь в позитивном направлении с машиной, и напряжённая работа, которую мы все проделали, приносит свои плоды на протяжении всего гоночного уикенда. Очевидно, что Баку — совершенно уникальная трасса, а Сингапур будет для нас совсем другим и может создать некоторые проблемы. Там так много всего зависит от погодных условий, а ночная гонки на уличной трассе — это одно из самых серьёзных испытаний для нас, пилотов.

Я был на базе перед этим этапом и провёл некоторое время со всеми на разборе гонки. Видеть, как много людей вкладывают свой труд в то, чтобы изменить ситуацию на трассе, невероятно, и это заставляет стремиться к большему. Затем я заехал в Токио с «Ред Булл», прежде чем отправиться в Сингапур, и общение с моими поклонниками на родине — ещё одна огромная мотивация, которой я воспользуюсь в этот уикенд», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.