В ФИА предупредили о жаре на этапе Ф-1 в Сингапуре с обязательством для пилотов и команд

В ФИА предупредили о жаре на этапе Ф-1 в Сингапуре с обязательством для пилотов и команд
Международная автомобильная федерация (ФИА) предупредила гонщиков и команды об экстремально высоких температурах на Гран-при Сингапура Формулы-1.

Согласно регламенту, после объявления о таком предупреждении перед пилотами и командами встаёт выбор — использование специального охлаждающего жилета на пилоте, идея о котором появилась по итогам гонки в Сингапуре в 2023-м, когда многие пилоты обратились за медицинской помощью, либо же в случае отказа от жилета — установка балласта массой в 0,5 кг.

Температура воздуха на 18-м этапе сезона 2025 года в Сингапуре прогнозируется выше 31 градуса. Гоночный уикенд пройдёт с 3 по 5 октября.

