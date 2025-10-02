Хорнер наладил отношения с Ньюи после ухода Эдриана из «Ред Булл» — The Race

Бывший глава команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер наладил отношения со звёздным конструктором Эдрианом Ньюи, сообщает издание The Race.

Напомним, Хорнер и Ньюи вместе работали в «Ред Булл», однако последний в 2024 году покинул австрийскую команду и перешёл в «Астон Мартин». Сообщалось, что одной из причин могли послужить разногласия между британцами.

По информации The Race, Хорнер вновь начал общаться с Ньюи. В последние месяцы они совместно посетили ряд мероприятий, в том числе и концерт британский рок-группы Oasis.

