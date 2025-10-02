Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер наладил отношения с Ньюи после ухода Эдриана из «Ред Булл» — The Race

Хорнер наладил отношения с Ньюи после ухода Эдриана из «Ред Булл» — The Race
Комментарии

Бывший глава команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер наладил отношения со звёздным конструктором Эдрианом Ньюи, сообщает издание The Race.

Напомним, Хорнер и Ньюи вместе работали в «Ред Булл», однако последний в 2024 году покинул австрийскую команду и перешёл в «Астон Мартин». Сообщалось, что одной из причин могли послужить разногласия между британцами.

По информации The Race, Хорнер вновь начал общаться с Ньюи. В последние месяцы они совместно посетили ряд мероприятий, в том числе и концерт британский рок-группы Oasis.

Ранее Гюнтер Штайнер объяснил, почему Хорнер вряд ли придёт в «Астон Мартин».

Материалы по теме
Штайнер объяснил, почему Хорнер вряд ли придёт в «Астон Мартин»

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android