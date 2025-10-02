«Уильямс» представил финансовую отчётность за 2024 год. Убытки — £ 50 млн

Команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала финансовую отчётность за 2024 год.

Согласно документам, британский коллектив понёс убытки на сумму в £ 49,846 млн ($ 67,3 млн) при финансовых вложениях более £ 550 млн. С сентября 2020-го в «Уильямсе» неоднократно привлекали дополнительный капитал через размещение акций на бирже — суммарный приток составил более £ 1,5 млрд.

«Несмотря на то что мы продолжаем терпеть убытки, это всё равно соответствует нашим ожиданиям и стратегии по продолжению инвестирования во все сферы бизнеса для повышения как текущих, так и коммерческих показателей в стремлении к успеху в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Баланс остаётся стабильным: чистые активы на 31 декабря составили £ 130,1 млн (2023 год — £ 67,3 млн. — Прим. «Чемпионата»), что обеспечивает надёжную финансовую базу для продолжения долгосрочной стратегии команды по возвращению на лидирующие позиции и обеспечению финансовой стабильности», — приводит слова председателя правления Dorilton Capital Мэттью Сэвиджа пресс-служба команды.