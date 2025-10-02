Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» представил финансовую отчётность за 2024 год. Убытки — £ 50 млн

«Уильямс» представил финансовую отчётность за 2024 год. Убытки — £ 50 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала финансовую отчётность за 2024 год.

Согласно документам, британский коллектив понёс убытки на сумму в £ 49,846 млн ($ 67,3 млн) при финансовых вложениях более £ 550 млн. С сентября 2020-го в «Уильямсе» неоднократно привлекали дополнительный капитал через размещение акций на бирже — суммарный приток составил более £ 1,5 млрд.

«Несмотря на то что мы продолжаем терпеть убытки, это всё равно соответствует нашим ожиданиям и стратегии по продолжению инвестирования во все сферы бизнеса для повышения как текущих, так и коммерческих показателей в стремлении к успеху в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Баланс остаётся стабильным: чистые активы на 31 декабря составили £ 130,1 млн (2023 год — £ 67,3 млн. — Прим. «Чемпионата»), что обеспечивает надёжную финансовую базу для продолжения долгосрочной стратегии команды по возвращению на лидирующие позиции и обеспечению финансовой стабильности», — приводит слова председателя правления Dorilton Capital Мэттью Сэвиджа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Видео: Сайнс и Сайнс-старший прокатили друг друга на прототипе «Дакара»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android