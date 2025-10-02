Источник: Хорнер не хочет руководить командой Формулы-1 без контроля над ней

Бывший глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не хочет становиться руководителем команды Формулы-1 без контроля над ней, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, британец не желает ограничиваться менеджерской функцией и подчиняться владельцам. По мнению функционера, подобный уровень влияния имеет ключевое значение для достижения успеха.

Напомним, в «Ред Булл» под контролем Хорнера были: Red Bull Racing – команда Формулы-1; Red Bull Powertrains – компания, строящая двигатели совместно с «Фордом»; Red Bull Advanced Technologies – подразделение, распространяющее технологии Ф-1 в другие области.

