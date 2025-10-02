Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» расторг контракт с участником молодёжной программы Алексом Данном

«Макларен» расторг контракт с участником молодёжной программы Алексом Данном
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о расторжении контракта с участником молодёжной программы ирландцем Алексом Данном.

«Было приятно работать с Алексом в течение последнего года и вносить вклад в его успех и развитие как гонщика в рамках Программы развития пилотов «Макларена».

Алекс будет немедленно освобождён от обязательств. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Алексу Данну 19 лет. Ирландец является участником чемпионатов Формулы-3 и Формулы-2. Становился победителем британской Фомулы-4.

Ранее сообщалось, что Данн стал основным претендентом на замену Колапинто в 2026 году.

Материалы по теме
Алекс Данн стал основным претендентом на замену Колапинто в 2026 году — источник

«Макларен» разбил командный кубок после Гран-при Великобритании

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android