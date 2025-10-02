«Макларен» расторг контракт с участником молодёжной программы Алексом Данном

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о расторжении контракта с участником молодёжной программы ирландцем Алексом Данном.

«Было приятно работать с Алексом в течение последнего года и вносить вклад в его успех и развитие как гонщика в рамках Программы развития пилотов «Макларена».

Алекс будет немедленно освобождён от обязательств. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Алексу Данну 19 лет. Ирландец является участником чемпионатов Формулы-3 и Формулы-2. Становился победителем британской Фомулы-4.

Ранее сообщалось, что Данн стал основным претендентом на замену Колапинто в 2026 году.

