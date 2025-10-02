Попов на примере Райкконена в 2007-м оценил шансы Ферстаппена на титул в 2025-м

Популярный российский комментатор Алексей Попов оценил шансы четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на пятый титул в сезоне-2025.

«А вот вопрос — сможет ли он догнать и вмешаться в борьбу за титул в 2025-м — очень коварный. И, на мой взгляд, аргумент про Кими и пару Фернандо-Льюис в 2007-м подходит не очень. Потому что там:

а) Кими не отставал настолько!

б) «Феррари» не так уступала «Макларенам».

в) Алонсо и Хэмилтон действительно жёстко (а не «папайя-рулз») рубились между собой.

Но главное — г) Райкконену помогал Масса. Он реально ехал в том же темпе и отнимал очки у соперников. Возьмите общий зачёт: Кими 110, Льюис 109, Фернандо 109, а Фелипе — 94.

Похоже на Юки/Лиама? Не «ура, попал в третий сегмент и набрал два очка», а выигрывал гонки. Да даже в финале в Бразилии, — не финишируй Масса вторым, впереди «Макларенов» — и всё, не быть Кими чемпионом. Поэтому в пятый титул Макса верится с трудом. Для этого «Ред Булл» должен на постоянной основе ехать на уровне «Макларена». Ландо и Оскар должны жестоко и неоднократно забороться друг с другом. А главное — Цунода должен регулярно отбирать очки у Норриса с Пиастри. И только если все три (!) этих условия сработают — Макс сможет реально побороться за пятый чемпионат подряд. Кто-то всерьёз в это верит?» — написал Алексей в своём телеграм-канале.