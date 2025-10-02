Скидки
The Race оценил перспективы Данна в случае перехода в «Ред Булл»

Издание The Race оценило перспективы ирландского юниора Алекса Данна после ухода из молодёжной программы «Макларена».

Наиболее вероятным вариантом является переход Данна в «Ред Булл», где ранее к нему проявлял интерес советник Хельмут Марко, курирующий молодёжное направление.

Предполагается, что работа ирландца в австрийской команде не будет разительно отличаться от его работы в «Макларене». Преимущественно это будут тесты и выступления в Формуле-2. Маловероятно, что Данн уже в этом году станет кандидатом на место в Формуле-1. Более реалистичный вариант — переход по ходу сезона-2026 или перед сезоном-2027.

Алексу Данну 19 лет. Ирландец является участником чемпионатов Формулы-3 и Формулы-2. Становился победителем британской Формулы-4.

«Макларен» расторг контракт с участником молодёжной программы Алексом Данном
