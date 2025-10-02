Скидки
Хельмут Марко общался с юниором, с которым «Макларен» расторг контракт — журналист

Комментарии

Автоспортивные журналисты Адам Купер и Крис Медланд поделились инсайдами, связанными с расторжением контракта ирландского гонщика Формулы-2 Алекса Данна с «Маклареном».

«Макларен» расторгает контракт со звездой Формулы-2 Алексом Даном — это интригующий шаг. Ещё в Венгрии я видел, как он встречался с Хельмутом Марко в паддоке», — написал Купер в социальной сети Х.

«Насколько я понимаю, «Макларен» предлагал ему возможности в будущем в Формуле-1, но приемлемого соглашения достичь не удалось», — написал Медланд.

Этап Формулы-2 в Венгрии состоялся с 1 по 3 августа. В данный момент Алекс, пилотирующий болид «Роден», занимает пятое место в личном зачёте — 130 очков.

