Норрис в шутливой форме ответил, будут ли делить в «Макларене» пилотов на 1-й и 2-й номер

25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», во время общения с журналистами перед Гран-при Сингапура в шутливой форме ответил на вопрос, будут ли в коллективе делить пилотов на первый и второй номер в концовке сезона.

«Я очень обеспокоен, да. Меня это очень заботит. Да, честно говоря, я напуган, поэтому я был рад, что вы спросили об этом, на самом деле… эм, нет! (Смеётся.)» — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

После 17 этапов в сезоне-2025 лидером личного зачёта является напарник Ландо австралиец Оскар Пиастри — 324 очка. Норрис второй — 299. Макс Ферстаппен («Ред Булл») третий — 255.

Новости. Авто
