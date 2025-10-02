Скидки
«Очень тяжёлый опыт». Льюис Хэмилтон высказался о смерти своего бульдога Роско

«Очень тяжёлый опыт». Льюис Хэмилтон высказался о смерти своего бульдога Роско
Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о смерти своего бульдога по кличке Роско.

«Много сообщений. Это потрясает, по правде говоря – видеть, как много людей по всему миру тронул Роско. Это приятно. Я не смогу всем ответить.

Для меня это важнейшая вещь в жизни, очень тяжёлый опыт. Знаю, многие люди прошли через это, они понимают, каково это – иметь питомца, который дарит такую невероятную любовь, потрясающий опыт. С нетерпением жду возможности вернуться за руль и заняться тем, что люблю», — приводит слова Хэмилтона инсайдер Адама Купер в социальных сетях.

Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании:

