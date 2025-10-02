Скидки
Кравиц — о бойкоте от Ферстаппена в 2022-м: выразил мнение, что Хэмилтон был лишён титула

Британский журналист Sky Sports Тед Кравиц объяснил бойкот со стороны четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») в 2022 году.

«Я думаю, что выразил общепринятую в Формуле-1 точку зрения о том, что Льюис Хэмилтон был лишён восьмого чемпионского титула в Абу-Даби. В то время это не было предвзятым мнением. Я думаю, что недоразумение заключалось в том, что некоторые сотрудники «Ред Булл» посчитали, что я заявил, будто это они сделали что-то не так или что-то плохое, хотя, конечно, они ничего такого не сотворили.

Для них было самым простым стратегическим решением в сезоне заехать на пит-стоп под машиной безопасности. Они ничего не потеряли, это была бесплатная остановка. Макс блестяще пилотировал, выиграл гонку на свежих шинах и заслужил чемпионство. Я действительно не понимал, откуда это взялось, потому что я ни разу не говорил, что «Ред Булл» сделал что-то плохое.

Он также говорил, что делал это, чтобы защитить семью. И я абсолютно всё понимаю, и это ужасно, и вызывает сожаление, из-за этого мне жаль, что дело дошло до таких моментов. Но всё всегда обрезается и выставляется в другом свете, всё это раздувается непропорционально, и тогда мы подходим к таким ситуациям [с бойкотом]. Так что тогда мы полностью поняли друг друга», — приводит слова Кравица издание The Telegraph.

