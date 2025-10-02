Окон: Ферстаппен может отыграться, если у него будет конкурентоспособная машина

Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон считает, что четырёхкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен по-прежнему сохраняет шансы побороться за титул в нынешнем сезоне.

«Мы все знаем Макса и понимаем, насколько он опасен, когда есть за что ухватиться. Есть немалый шанс на то, что, если до конца его машина будет оставаться конкурентоспособной, он сможет отыграться», — приводит слова Окона издание RaceFans.

Напомним, после 17 этапов Ферстаппен располагается на третьем месте в личном зачёте пилотов, уступая лидеру британцу Оскару Пиастри из «Макларена» 69 очков.

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре: