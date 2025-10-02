Скидки
«Не хотим больше проводить такие уикенды». Пиастри — о Гран-при Азербайджана

«Не хотим больше проводить такие уикенды». Пиастри — о Гран-при Азербайджана
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о провале своей команды на Гран-при Азербайджана.

«Независимо от того, кто выиграл гонку в Баку, мы точно не хотим больше проводить такие уикенды. Мы знаем, что не можем себе этого позволить. Со своей же стороны могу сказать, что уикенд в Баку преподал нам несколько тяжёлых уроков.

Более того, Гран-при Азербайджана стал нам хорошим напоминанием о том, как быстро всё может измениться. Как и о том, что именно мы делали раньше и благодаря чему мы так успешно выступали. По этой причине нам нужно сосредоточиться, а остальное придёт само по себе», – приводит слова Оскара Пиастри Motorsport.

