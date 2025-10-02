Скидки
Леклер оценил шансы Ферстаппена на титул в сезоне-2025

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена забрать титул в этом сезоне.

«Я бы сказал, что шансы Макса – 20%. Отставание в общем зачёте остаётся приличным, а последние гонки проходили на трассах с низким уровнем прижимной силы, где «Ред Булл» очень силён. Я жду, что в Сингапуре, как и на большинстве оставшихся трасс, «Макларен» сумеет вернуть себе тот темп, который был у команды в этом сезоне. Так что титул Ферстаппена мне кажется маловероятным событием.

Но не стоит загадывать наперёд. Конечно, новинки, которые в «Ред Булл» подготовили к этапу в Монце, сработали очень хорошо. Другой вопрос, насколько эффективно они будут работать на трассах с высоким уровнем прижимной силы. Я не думаю, что этого хватит для победы в титульной гонке», – приводит слова Леклера Crash.

