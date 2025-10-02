В «Хаасе» подтвердили интерес со стороны Хорнера

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу подтвердил, что экс-босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер проявлял интерес к работе в американской команде.

«Да, это правда, что он обратился к нам, а затем один из наших ребят провёл с ним ознакомительную беседу. Но на этом всё, дальше ничего не было. Мне больше нечего сказать по этому поводу. Пишите, что хотите. Я не подпитываю эту историю», — приводит слова Аяо Комацу RacingNews365.

Напомним, как сообщалось ранее, Хорнер не хочет становиться руководителем команды Формулы-1 без контроля над ней. Как информировали СМИ, британец не желает ограничиваться менеджерской функцией и подчиняться владельцам. По мнению функционера, подобный уровень влияния имеет ключевое значение для достижения успеха.