Боттас раскрыл детали того, как он чуть не заменил Расселла в Баку из-за болезни

Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как он едва не заменил Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана.

«Я был очень близок к тому, чтобы выступить на Гран-при Азербайджана. Только за час до начала первой тренировки Расселл принял решение попробовать сесть за руль. Именно за час до начала сессии принимается окончательное решение – после чего выставляется положение педалей, регулируется сиденье в кокпите и так далее. Но до этого момента я был готов заменить Джорджа, мы работали с инженерами и всё подготовили.

Меня фактически разбудил один из моих помощников, он стучал в дверь, когда я ещё спал. И сказал, что нам нужно готовиться. Что я и сделал, но в итоге моя помощь не понадобилась», – приводит слова Боттаса Crash.