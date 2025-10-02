Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас раскрыл детали того, как он чуть не заменил Расселла в Баку из-за болезни

Боттас раскрыл детали того, как он чуть не заменил Расселла в Баку из-за болезни
Аудио-версия:
Комментарии

Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как он едва не заменил Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана.

«Я был очень близок к тому, чтобы выступить на Гран-при Азербайджана. Только за час до начала первой тренировки Расселл принял решение попробовать сесть за руль. Именно за час до начала сессии принимается окончательное решение – после чего выставляется положение педалей, регулируется сиденье в кокпите и так далее. Но до этого момента я был готов заменить Джорджа, мы работали с инженерами и всё подготовили.

Меня фактически разбудил один из моих помощников, он стучал в дверь, когда я ещё спал. И сказал, что нам нужно готовиться. Что я и сделал, но в итоге моя помощь не понадобилась», – приводит слова Боттаса Crash.

Материалы по теме
В «Мерседесе» рассматривали вариант с заменой Расселла на Боттаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android