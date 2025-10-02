Расселл: не чувствую себя готовым на все 100%

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём самочувствии после Гран-при Азербайджана в преддверии этапа на городской трассе в Сингапуре.

«Если говорить честно, я чувствую себя гораздо лучше. Уикенд в Баку с точки зрения моего самочувствия получился тяжёлым. И сейчас я не чувствую себя готовым на все 100%, хотя состояние стало заметно лучше.

Если бы речь шла о любой другой гонке, у меня бы не было ни единого повода для беспокойства. Но Сингапур – это Сингапур. Это очень сложный этап. Я уверен, что всё будет в порядке, однако меня явно не ждёт лёгкая прогулка здесь», — приводит слова Расселла RacingNews365.