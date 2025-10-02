Скидки
«50 на 50». Ферстаппен — о шансах на титул в сезоне-2025

«50 на 50». Ферстаппен — о шансах на титул в сезоне-2025
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свои шансы на титул в сезоне-2025.

«Мои шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет. Со своей стороны я просто иду вперёд, гонка за гонкой. Отставание в 69 очков — это много. Особенно если учитывать то, как развивались события в ходе сезона в целом. «Макларен» доминировал с уверенностью, и я не думаю, что картина внезапно поменяется.

Так что я не особо переживаю из-за всего этого. Я просто пытаюсь получать удовольствие от гонок в Формуле-1 и вне её, стараюсь показывать свой максимум каждый раз, когда оказываюсь за рулём болида. Какие-то трассы подойдут нам лучше, какие-то — хуже. Возможно, трасса в Сингапуре как раз подходит нам хуже. Если мы выиграем – ну, значит, выиграем, отлично. Если нет — значит, нет. Жизнь на этом не закончится», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

