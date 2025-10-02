Скидки
Цунода: мне совершенно понятно, что я должен делать

Цунода: мне совершенно понятно, что я должен делать
Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался о том, как складывается для него вторая половина сезона.

«Для меня цель ясна. Мне совершенно понятно, что я должен делать, просто пока продемонстрировать всё это мне удалось только в одной гонке. Во второй половине сезона я всегда был в форме. Я попадаю в третий сегмент квалификации, стараюсь набирать очки, так что по меньшей мере двигаюсь в правильном направлении. И показываю, что я способен прибавить в сравнении с выступлениями в первой половине сезона.

Так что теперь нужно просто продолжать делать то, что я делаю, хотя, конечно, мне хочется большего. Но мне кажется, что результаты обязательно придут, если я продолжу прикладывать необходимые усилия», — приводит слова Цуноды Motorsport.


