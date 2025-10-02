Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо оценил выступление Ферстаппена на «Нордшляйфе»

Алонсо оценил выступление Ферстаппена на «Нордшляйфе»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1, чемпион WEC Фернандо Алонсо оценил выступление четырёхкратного обладателя титула чемпиона мира Макса Ферстаппена в гонках на «Нордшляйфе».

«Я огромный поклонник гонок за пределами Формулы-1. Считаю, что это более натуральные гонки, они чище и интереснее для гонщиков. Я провёл в таких гонках два сезона и буду выступать в них в будущем. Не знаю, с какой интенсивностью, однако я точно буду гоняться в других сериях в будущем.

Сейчас, пока я выступаю в Формуле-1, совмещать это с другими проектами довольно сложно, потому что в Формуле-1 ты должен целиком посвящать себя этому. Но, если честно, Макс выступил отлично. Однако его талант и не подвергался сомнениям. Очевидно, что ему хочется попробовать себя в гонках за пределами Формулы-1 и сейчас, и в будущем. Ну а суточные марафоны являются вершиной гонок на выносливость», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Материалы по теме
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android