Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своём прогрессе в последних гонках.

«После этапа в Монце у нас с командой было большое совещание, что помогло нам сменить фокус внимания на другие вещи. Всё хорошо. Как я вижу, после Гран-при Италии многие вещи изменились – и с тех пор всё идёт гладко, по плану.

Сейчас нам нужно и дальше быть сосредоточенными на процессе, на хорошем пилотировании и стараться всё сделать правильно. Результат же придёт сам собой», — приводит слова Антонелли пресс-служба Формулы-1.

На счету Антонелли в сезоне-2025 один подиум на Гран-при Канады. Последние две гонки он закончил в очковой зоне после неудачной серии Гран-при.