Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли высказался о своём прогрессе в последних гонках

Антонелли высказался о своём прогрессе в последних гонках
Комментарии

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своём прогрессе в последних гонках.

«После этапа в Монце у нас с командой было большое совещание, что помогло нам сменить фокус внимания на другие вещи. Всё хорошо. Как я вижу, после Гран-при Италии многие вещи изменились – и с тех пор всё идёт гладко, по плану.

Сейчас нам нужно и дальше быть сосредоточенными на процессе, на хорошем пилотировании и стараться всё сделать правильно. Результат же придёт сам собой», — приводит слова Антонелли пресс-служба Формулы-1.

На счету Антонелли в сезоне-2025 один подиум на Гран-при Канады. Последние две гонки он закончил в очковой зоне после неудачной серии Гран-при.

Материалы по теме
Тото Вольф отреагировал на слухи об уходе Антонелли из «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android