Леклер: только одной команде удалось найти особенное решение в своей машине

Леклер: только одной команде удалось найти особенное решение в своей машине
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о работе над прогрессом болида в нынешнем сезоне.

«Если говорить честно, знал бы я, в какой конкретной области машине не хватает эффективности, решить проблему было бы гораздо проще. Однако сейчас есть только одна команда, которой удалось найти особенное решение в своей машине. И речь о «Макларене». Сейчас уже наша задача заключается в том, чтобы понять, что это за решение, чтобы в итоге постараться сократить отставание.

Думаю, в «Ред Булл» тоже нашли решение своих проблем. Мы видели это в последних гонках. Нам и «Мерседесу» этого сделать пока не удалось, и мы продолжаем работу», — приводит слова Леклера RacingNews365.

