Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон оценил шансы Ферстаппена на титул

Албон оценил шансы Ферстаппена на титул
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон оценил шансы четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выиграть титул в этом сезоне.

«Шансы Ферстаппена на титул? Мне кажется, процентов 15. Если Ландо и Оскар столкнутся, а Ферстаппен выиграет, то его шансы станут выше, а борьба в чемпионате — ещё интереснее», — приводит слова Албона пресс-служба ФИА.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.

Материалы по теме
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android