Албон оценил шансы Ферстаппена на титул

Пилот «Уильямса» Алекс Албон оценил шансы четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выиграть титул в этом сезоне.

«Шансы Ферстаппена на титул? Мне кажется, процентов 15. Если Ландо и Оскар столкнутся, а Ферстаппен выиграет, то его шансы станут выше, а борьба в чемпионате — ещё интереснее», — приводит слова Албона пресс-служба ФИА.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.