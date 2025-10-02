Скидки
Ферстаппен высказался о своём выступлении на «Нордшляйфе»

Ферстаппен высказался о своём выступлении на «Нордшляйфе»
Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о своём опыте выступлений на легендарной «Северной петле».

«Да, это было очень весело. Я давно готовился к этому событию, и всё вышло не зря. а эти два дня я поехал и на мокрой, и на сухой трассе, получил новый опыт и незабываемые эмоции. А победа стала приятным бонусом к этой истории.

Прибавил ли я как гонщик? Я много лет тренировался на симуляторе на этой трассе, и разница с реальной гонкой оказалась не настолько и большой. Однако мне всё понравилось. Конечно, я хотел бы вернуться на трассу в будущем. Но пока не знаю, сколько гонок смогу провести в следующем году. Если появится возможность, я с радостью приму этот вызов», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

