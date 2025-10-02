Хаджар назвал пилота, к которому Ферстаппен проявляет больше всего уважения на трассе

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар считает, что при борьбе колесо в колесо Макс Ферстаппен проявляет больше всего уважения к гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.

«Среди гонщиков, которые хорошо умеют обгонять, он производит сильное впечатление. Он видит зазор там, где нет места, и всё равно идёт на обгон, и это срабатывает. Он очень, очень силён. На трассе Ферстаппен всех раздражает, он босс, но, когда рядом с ним Шарль, у меня складывается впечатление, что он в любом случае проявляет к нему немного больше уважения», – сказал Исак Хаджар в эфире Canal+.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.