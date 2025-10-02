Бриаторе: надеюсь, Алонсо станет чемпионом мира вместе с «Астон Мартин»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о своём бывшем подопечном, пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Конечно, я надеюсь, что Фернандо Алонсо станет чемпионом мира вместе с «Астон Мартин». У этой команды теперь есть гений высшего класса. Посмотрим, как он себя покажет. Мне очень любопытно. Но посмотрим, что будет у «Астон Мартин», если они получат конкурентоспособную машину.

Всегда, когда болид конкурентоспособен, Фернандо рядом с победой. Он всегда рядом. Если бы Фернандо выступал в составе «Макларена» или «Ред Булл» в этом году, то он бы участвовал в гонке за титул», — приводит слова Флавио Бриаторе ESPN.