«Мои интересы — на втором месте». Алонсо высказался о завершении карьеры

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался насчёт завершения карьеры.

«Я не умею предсказывать будущее. Думаю, мне стоит подождать до мая следующего года. Если новым болидом «Астон Мартин» будет приятно управлять и если я буду добиваться хороших результатов, то тогда возможно всё.

Мы в любом случае всё обсудим с Лоуренсом Строллом, чтобы понять, что нужно команде. В настоящий момент интересы команды стоят на первом месте, а мои — на втором. Мне больше нечего доказывать, гоняясь по трассе», — приводит слова Алонсо Motorsport.

Напомним, Алонсо выступает в Формуле-1 с 2001 года, на его счету два чемпионских титула.