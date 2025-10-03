Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мои интересы — на втором месте». Алонсо высказался о завершении карьеры

«Мои интересы — на втором месте». Алонсо высказался о завершении карьеры
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался насчёт завершения карьеры.

«Я не умею предсказывать будущее. Думаю, мне стоит подождать до мая следующего года. Если новым болидом «Астон Мартин» будет приятно управлять и если я буду добиваться хороших результатов, то тогда возможно всё.

Мы в любом случае всё обсудим с Лоуренсом Строллом, чтобы понять, что нужно команде. В настоящий момент интересы команды стоят на первом месте, а мои — на втором. Мне больше нечего доказывать, гоняясь по трассе», — приводит слова Алонсо Motorsport.

Напомним, Алонсо выступает в Формуле-1 с 2001 года, на его счету два чемпионских титула.

Материалы по теме
Бриаторе: надеюсь, Алонсо станет чемпионом мира вместе с «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android