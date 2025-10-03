Скидки
Гасли раскрыл отношение к участию в гонках на выносливость

Гасли раскрыл отношение к участию в гонках на выносливость
Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о возможности выступления в гонках на выносливость.

«Мне нравятся гонки на выносливость. Но сейчас правильно всё организовать будет не так просто. К тому же если возможность всё же появится, то захочется показать как можно лучший результат. То есть тебе нужно будет время для практики, нужно будет поработать за рулём этой машины, нужны будут люди, которым ты доверяешь, с которыми сможешь подобрать хорошие настройки машины.

Думаю, сейчас у меня нет таких условий, а чтобы их обеспечить, требуется больше сил и времени. Думаю, сейчас не самый подходящий момент для участия в гонках на выносливость, однако я хотел бы осуществить это в ближайшем будущем», — приводит слова Гасли Motorsport.

