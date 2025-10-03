Джордж Расселл: пилоты Ф-1 завидуют победе Ферстаппена на «Нордшляйфе»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что пилоты Формулы-1 испытывают зависть к Максу Ферстаппену после его победы в дебютной гонке категории GT-3 на трассе «Нордшляйфе».

«Честно говоря, это невероятно. Думаю, мы все немного завидуем — ведь сначала ты делаешь то, что любишь в Формуле-1, а потом можешь участвовать в других гонках и получать от этого удовольствие. Для большинства это не так просто, но если ты выиграл четыре чемпионата мира, то имеешь на это право. Мы же пока боремся за первый титул. Возможно, после четырёх чемпионств сможем позволить себе то же самое. Я очень уважаю Макса и однажды хотел бы попробовать подобное», — приводит слова Расселла Motorsport.