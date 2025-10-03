Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алекс Данн близок к переходу в молодёжную программу «Ред Булл» — RN365

Алекс Данн близок к переходу в молодёжную программу «Ред Булл» — RN365
Комментарии

Пилот Формулы-2 Алекс Данн может продолжить карьеру в молодёжной программе «Ред Булл». По информации RacingNews365, после неожиданного разрыва контракта с «Маклареном» ирландский гонщик находится на финальной стадии переговоров с австрийской командой.

Данн выступает в Формуле-2 и в 2025 году занимает пятое место в личном зачёте. В составе «Макларена» он провёл две пятничные практики Формулы-1 и участвовал в частных тестах на старых болидах. Ранее сообщалось, что пилот также вёл переговоры с «Альпин», но они завершились безрезультатно.

Молодёжная программа «Ред Булл» известна как один из самых прямых путей в Формулу-1. В разные годы через неё прошли Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Александр Албон и Пьер Гасли.

Материалы по теме
Джордж Расселл: пилоты Ф-1 завидуют победе Ферстаппена на «Нордшляйфе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android