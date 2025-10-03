Алекс Данн близок к переходу в молодёжную программу «Ред Булл» — RN365

Пилот Формулы-2 Алекс Данн может продолжить карьеру в молодёжной программе «Ред Булл». По информации RacingNews365, после неожиданного разрыва контракта с «Маклареном» ирландский гонщик находится на финальной стадии переговоров с австрийской командой.

Данн выступает в Формуле-2 и в 2025 году занимает пятое место в личном зачёте. В составе «Макларена» он провёл две пятничные практики Формулы-1 и участвовал в частных тестах на старых болидах. Ранее сообщалось, что пилот также вёл переговоры с «Альпин», но они завершились безрезультатно.

Молодёжная программа «Ред Булл» известна как один из самых прямых путей в Формулу-1. В разные годы через неё прошли Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Александр Албон и Пьер Гасли.