Доменикали объяснил, почему Гран-при Имолы не включён в календарь Формулы-1

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал отсутствие Гран-при Имолы в расписании на следующий сезон. Он отметил, что решение связано с ограничениями календаря и высокой конкуренцией среди этапов, а также подчеркнул необходимость сочетать исторические трассы с развитием чемпионата.

«В календаре есть чередующиеся слоты, но при таком большом спросе проведение двух Гран-при в одной стране должно обладать тем, что оправдает такой выбор. Историческое значение трассы важно для тех, кто давно следит за Ф-1. Но молодые зрители быстро забывают прошлое, и для новичков гонка в Монте-Карло и Лас-Вегасе – одно и то же. Исторический элемент должен поддерживаться структурой, направленной в будущее. Я жду предложения от региона и муниципалитета, которые активно работают над этим. Уровень инвестирования отличается от прошлого, чемпионат стал более агрессивным. Календарь вряд ли станет больше, чем сейчас», — приводит слова Доменикали AutoRacer.