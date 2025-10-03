Льюис Хэмилтон обсудил с Леклером недопонимание на Гран-при Баку

40-летний британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что обсудил с напарником по команде Шарлем Леклером инцидент, произошедший во время Гран-при Азербайджана в Баку. В конце гонки Хэмилтону было разрешено обойти Леклера для попытки атаки на лидеров, но британец не успел вернуть позицию перед финишем.

«Я поговорил с Шарлем. Всё уладили и обсудили, как улучшить коммуникацию, чтобы такого больше не происходило. Этого больше не повторится», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Уточняется, что разговор с Леклером состоялся до гонки в Сингапуре, чтобы прояснить ситуацию.

Материалы по теме «Очень тяжёлый опыт». Льюис Хэмилтон высказался о смерти своего бульдога Роско

Самые именитые команды Формулы-1