Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас не рассматривал «Альпин» как серьёзный вариант перед переходом в «Кадиллак»

Боттас не рассматривал «Альпин» как серьёзный вариант перед переходом в «Кадиллак»
Комментарии

Финский пилот Формулы-1 Валттери Боттас подтвердил, что переговоры с командой «Альпин» были лишь формальными и его приоритетом всегда был переход в «Кадиллак».

«Для меня «Альпин» никогда не был серьёзным вариантом, так как моей целью всегда был «Кадиллак». Конечно, были короткие разговоры о будущем сезоне, ведь в прошлом году я убедился, что в этом спорте ничего нельзя считать окончательно подтверждённым до подписания контракта. Я рассматривал все возможности, но при этом чётко придерживался своей цели и рад, что всё получилось», — приводит слова Боттаса Crash.net.

Материалы по теме
Боттас раскрыл детали того, как он чуть не заменил Расселла в Баку из-за болезни

Сколько зарабатывают в Формуле-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android