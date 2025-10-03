Боттас не рассматривал «Альпин» как серьёзный вариант перед переходом в «Кадиллак»

Финский пилот Формулы-1 Валттери Боттас подтвердил, что переговоры с командой «Альпин» были лишь формальными и его приоритетом всегда был переход в «Кадиллак».

«Для меня «Альпин» никогда не был серьёзным вариантом, так как моей целью всегда был «Кадиллак». Конечно, были короткие разговоры о будущем сезоне, ведь в прошлом году я убедился, что в этом спорте ничего нельзя считать окончательно подтверждённым до подписания контракта. Я рассматривал все возможности, но при этом чётко придерживался своей цели и рад, что всё получилось», — приводит слова Боттаса Crash.net.

