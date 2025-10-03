Скидки
Ландо Норрис признал, что Макс Ферстаппен будет опасен в оставшихся гонках сезона

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отметил, что Макс Ферстаппен останется серьёзным соперником на финише сезона Формулы-1 2025 года. Британец считает, что недавние успехи гонщика «Ред Булл» не зависят только от конкретных трасс, а отражают общую конкурентоспособность его машины.

«Если впереди будут гонки, где они окажутся слишком быстрыми, а это вероятно, то Ферстаппен будет опасен. В прошлом году он квалифицировался всего в одной десятой секунды позади меня. Я думаю, он будет быстр во многих оставшихся гонках. Мы отправимся в Вегас на трассу с низким уровнем прижимной силы, где нам будет трудно выступить. Но мы сосредоточены на себе, и я постараюсь добиться максимально возможного результата», – приводит слова Норриса RacingNews365.

