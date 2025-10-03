Скидки
Формула-1 — Гран-при Сингапура — результаты первой практики

Алонсо — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Сингапура, Леклер — второй
В Сингапуре на городской трассе «Марина Бей» завершилась первая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Пилот «Уильямс» Алекс Албон не проехал ни одного быстрого круга после задымления машины в начале сессии.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 1
03 октября 2025, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Фернандо Алонсо
Aston Martin
1:31.116
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.150
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.276

Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая свободная практика

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:31.116.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.150.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.276.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.364.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.365.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.582.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.639.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.696.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.744.
10. Эстебан Окон («Хаас») +1.012.
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1.023.
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.199.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.262.
14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.283.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.345.
16. Оливер Берман («Хаас») +1.422.
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.495.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.918.
19. Франко Колапинто («Альпин») +2.208.
20. Алекс Албон («Уильямс») — без времени.

