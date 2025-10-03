Ваулз: Албон будет среди отстающих после проблем с тормозами в Сингапуре

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал последствия поломки тормозов на болиде 29-летнего пилота «Уильямса» из Таиланда Алекса Албона в первой практике Гран-при Сингапура. По его словам, неполадки усложнят гонщику работу на уикенд и он окажется в числе отстающих.

«По сути, придётся полностью поменять заднюю ось. Сейчас это сделать проще, проще заменить весь узел. Я бы предпочёл не пропускать сессию. Вторая практика будет гораздо важнее, но это городской трек, где нужно войти в ритм. Алекс будет среди отстающих», – приводит слова Ваулза Sky Sports.

