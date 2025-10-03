Скидки
Штайнер: Ферстаппену будет сложно побороться за титул

Бывший руководитель команды «Хаас» и эксперт Гюнтер Штайнер выразил сомнения в том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет защитить титул чемпиона мира в Формуле-1. По его мнению, преимущество «Макларена» на данный момент слишком велико.

«Я сомневаюсь, что Ферстаппен сможет снова стать чемпионом. По уровню пилотажа он лучший гонщик в пелотоне, это очевидно. Но у него нет техники, которая позволила бы стабильно показывать нужные результаты. «Макларен» сейчас немного сильнее. Даже если Макс превращается в Супер-Макса, он не способен компенсировать это преимущество», — приводит слова Штайнера Sport.de со ссылкой на интервью RTL/ntv.

