Хорнер начал переговоры с «Астон Мартин» о возвращении в Формулу-1 — Motor Sport

Бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ведёт переговоры с владельцем «Астон Мартин» Лоуренсом Строллом о возможном сотрудничестве. Об этом сообщает Motor Sport Magazine.

По информации издания, стоимость команд Формулы-1 резко выросла и это удачный момент для привлечения инвесторов. Стролл не планирует продавать команду до достижения спортивных результатов, но может рассмотреть частичную продажу. Если Хорнер сумеет привести в проект новых партнёров, он со временем может стать преемником канадского бизнесмена.

Кристиан Хорнер руководил «Ред Булл» почти 20 лет и покинул команду в июле 2025 года.

Комментарии
