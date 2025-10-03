Скидки
Марко подтвердил переговоры «Ред Булл» с Алексом Данном

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что команда ведёт переговоры с ирландским гонщиком Алексом Данном, недавно покинувшим молодёжную программу «Макларен».

«Сейчас мы ведём переговоры, так как он свободен. Данн быстрый, агрессивный, с хорошим контролем машины. Да, пока делает много ошибок, но он очень похож на гонщика «Ред Булл», — приводит слова Марко BBC.

19-летний Данн выступает в Формуле-2, где в дебютном сезоне одержал победы в Бахрейне и Имоле. В 2024 году он присоединился к «Макларену», но в сентябре стороны объявили о прекращении сотрудничества.

Ранее издание RacingNews сообщало, что Алекс Данн близок к переходу в молодёжную программу «Ред Булл».

