Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» опроверг планы пригласить Хорнера в команду

«Астон Мартин» опроверг планы пригласить Хорнера в команду
Комментарии

Глава «Астон Мартин» Энди Кауэлл заявил, что британская команда не рассматривает возможность сотрудничества с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. По словам Кауэлла, «Астон Мартин» не планирует привлекать Хорнера ни в качестве сотрудника, ни как инвестора.

«Этим утром я поговорил с Лоуренсом [Строллом], чтобы выяснить, что ему известно. Сейчас создаётся впечатление, что Кристиан связывается практически с каждым владельцем команд Формулы-1. Но могу чётко сказать: у «Астон Мартин» нет планов вовлекать его в деятельность команды ни в оперативной роли, ни в качестве инвестора», — приводит слова Кауэлла BBC.

Ранее в «Хаасе» подтвердили интерес со стороны Хорнера.

Материалы по теме
В «Хаасе» подтвердили интерес со стороны Хорнера

Самая короткая карьера в Формуле-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android