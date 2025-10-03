«Астон Мартин» опроверг планы пригласить Хорнера в команду

Глава «Астон Мартин» Энди Кауэлл заявил, что британская команда не рассматривает возможность сотрудничества с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. По словам Кауэлла, «Астон Мартин» не планирует привлекать Хорнера ни в качестве сотрудника, ни как инвестора.

«Этим утром я поговорил с Лоуренсом [Строллом], чтобы выяснить, что ему известно. Сейчас создаётся впечатление, что Кристиан связывается практически с каждым владельцем команд Формулы-1. Но могу чётко сказать: у «Астон Мартин» нет планов вовлекать его в деятельность команды ни в оперативной роли, ни в качестве инвестора», — приводит слова Кауэлла BBC.

Ранее в «Хаасе» подтвердили интерес со стороны Хорнера.

