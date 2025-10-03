Скидки
Расселл в шутку оценил шансы Ферстаппена на титул в 100%

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что у нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена 100-процентные шансы на чемпионский титул Формулы-1 в сезоне-2025. Свою реплику он сопроводил шуткой в адрес Ландо Норриса на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура, сообщает GPFans.

На вопрос журналистов о вероятности завоевания титула Ферстаппеном британец ответил: «100 процентов», после чего рассмеялся и посмотрел на своего соотечественника Норриса, который также участвовал во встрече с прессой.

Макс Ферстаппен сейчас занимает третью строчку личного зачёта Формулы-1.

