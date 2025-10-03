Скидки
Джордж Расселл разбил машину во второй тренировке Гран-при Сингапура

Во время второй свободной практики на трассе «Марина Бей» в Сингапуре пилот «Мерседес» Джордж Расселл потерял контроль над своим болидом и врезался в защитные ограждения. Инцидент произошёл на входе в 16-й поворот, где заднюю часть болида слегка занесло, и пилот не смог удержать машину.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Сингапура.

Фото: F1 TV

Во время первой свободной практики Джордж Расселл стал 11-м, его сокомандник по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли показал 14-й результат. Первое время у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, второе — у Шарля Леклера, третье — у Макса Ферстаппена.

В личном зачёте Ф-1 Расселл занимает четвёртую позицию.

