Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон попал в аварию во второй тренировке Гран-при Сингапура

Лиам Лоусон попал в аварию во второй тренировке Гран-при Сингапура
Комментарии

Новозеландский пилот Лиам Лоусон завершил участие во второй свободной практике Формулы-1 в Сингапуре после аварии. Инцидент произошёл на выходе из 17-го поворота городской трассы.

Фото: F1 TV

На этом участке заднюю часть его машины занесло. Лоусон попытался стабилизировать автомобиль обратным движением руля, однако задел стену передним правым колесом. В результате шина была повреждена, а гонщик остановился у въезда на пит-лейн. Сессию приостановили красными флагами, после устранения последствий заезды возобновились.

Ранее в аварию попал пилот «Мерседесс» Джордж Расселл. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Фото
Джордж Расселл разбил машину во второй тренировке Гран-при Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android