Лиам Лоусон попал в аварию во второй тренировке Гран-при Сингапура

Новозеландский пилот Лиам Лоусон завершил участие во второй свободной практике Формулы-1 в Сингапуре после аварии. Инцидент произошёл на выходе из 17-го поворота городской трассы.

Фото: F1 TV

На этом участке заднюю часть его машины занесло. Лоусон попытался стабилизировать автомобиль обратным движением руля, однако задел стену передним правым колесом. В результате шина была повреждена, а гонщик остановился у въезда на пит-лейн. Сессию приостановили красными флагами, после устранения последствий заезды возобновились.

Ранее в аварию попал пилот «Мерседесс» Джордж Расселл. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.