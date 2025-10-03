Скидки
Авто Новости

Леклер отправил Норриса в стену, выезжая из боксов на практике в Сингапуре

Леклер отправил Норриса в стену, выезжая из боксов на практике в Сингапуре
Во время второй свободной практики Гран-при Сингапура 27-летний пилот «Феррари» из Монако Шарль Леклер выехал из боксов и столкнулся с машиной 25-летнего британского гонщика команды «Макларен» Ландо Норриса, в результате чего тот врезался в стену пит-лейна. Судьи объявили, что будут расследовать действия представителя «Скудерии» после окончания тренировки.

Фото: F1 TV

Ранее в аварию во время второй свободной практики на Гран-при Сингапура попали пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию второй тренировки Гран-при Сингапура.

Во время первой свободной практики Гран-при Сингапура лучшее время показал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 2
03 октября 2025, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.714
2
Исак Хаджар
Racing Bulls
+0.132
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.143
