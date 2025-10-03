Пиастри — лучший во второй тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен — третий

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Сингапура. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар, третье время показал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Ландо Норрис из «Макларена» стал пятым, семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон занял 10-ю строчку.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:39.714;
2. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.132;
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.143;
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.163;
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.483;
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.508;
7. Эстебан Окон («Хаас») +0.584;
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.585;
9. Шарль Леклер («Феррари») +0.752;
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.777;
11. Юки Цунода («Ред Булл») +0.994;
12. Оливер Берман («Хаас») +0.997;
13. Алекс Албон («Уильямс») +1.346;
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.355;
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.605;
16. Пьер Гасли («Альпин») +1.744;
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.931;
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.005;
19. Франко Колапинто («Альпин») +2.425;
20. Джордж Расселл («Мерседес») +2.517.