Пиастри — лучший во второй тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен — третий

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Сингапура. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар, третье время показал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Ландо Норрис из «Макларена» стал пятым, семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон занял 10-ю строчку.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:39.714;

2. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.132;

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.143;

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.163;

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.483;

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.508;

7. Эстебан Окон («Хаас») +0.584;

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.585;

9. Шарль Леклер («Феррари») +0.752;

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.777;

11. Юки Цунода («Ред Булл») +0.994;

12. Оливер Берман («Хаас») +0.997;

13. Алекс Албон («Уильямс») +1.346;

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.355;

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.605;

16. Пьер Гасли («Альпин») +1.744;

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.931;

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.005;

19. Франко Колапинто («Альпин») +2.425;

20. Джордж Расселл («Мерседес») +2.517.