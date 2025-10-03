Леклер попал под расследование за столкновение с Норрисом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вызван к стюардам за инцидент, произошедший во время второй тренировки Гран-при Сингапура.

Напомним, Леклер выехал из боксов и допустил столкновение с машиной 25-летнего британского гонщика команды «Макларен» Ландо Норриса, в результате чего тот врезался в стену пит-лейна.

Лучшее время по итогам второй тренировки показал напарник Норриса, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.