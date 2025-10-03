Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер попал под расследование за столкновение с Норрисом

Леклер попал под расследование за столкновение с Норрисом
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вызван к стюардам за инцидент, произошедший во время второй тренировки Гран-при Сингапура.

Напомним, Леклер выехал из боксов и допустил столкновение с машиной 25-летнего британского гонщика команды «Макларен» Ландо Норриса, в результате чего тот врезался в стену пит-лейна.

Лучшее время по итогам второй тренировки показал напарник Норриса, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.

Материалы по теме
Фото
Леклер отправил Норриса в стену, выезжая из боксов на практике в Сингапуре
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android