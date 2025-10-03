Скидки
Ваулз: температура тормозов Албона превысила 1000 градусов по Цельсию

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о проблемах пилота «Уильямса» Алекса Албона во время первой тренировки Гран-при Сингапура.

«Все выглядело нормально до десятого поворота на том круге, когда мы позвали его в боксы. Внезапно, температура задних тормозов выросла до тех значений, которые не хотелось бы видеть — превысила 1000 градусов по Цельсию. Сложно сказать, в чём было дело, но это что-то в задней части машины», – приводит слова Ваулза RacingNews365.

Напомним, проблемы у Албона с тормозами возникли на старте первой тренировки. Алекс после замены тормозов смог принять участие во вторйо тренировке.

