«Такое иногда случается». Леклер — об инциденте с Норрисом на пит-лейне

«Такое иногда случается». Леклер — об инциденте с Норрисом на пит-лейне
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом во второй тренировке Гран-при Сингапура.

«Я проанализировал эпизод и поговорил с механиком. Путаница возникла из-за того, что “Макларены” выехали одновременно. Судя по всему, он подумал, что они будут выезжать медленнее, поэтому я не получил сообщения о том, что нужно остановиться.

При выезде из боксов ты полагаешься на команду, но такого рода вещи порой случаются. К тому же из-за красных флагов это был сложный момент, поскольку все торопились на трассу, чтобы проехать хоть какие-то круги. Это была совокупность факторов. Никто не хочет, чтобы такое происходило, но порой это происходит», – приводит слова Леклера Crash.

