Судьи вынесли вердикт по инциденту между Леклером и Норрисом в тренировке ГП Сингапура

Команда Формулы-1 «Феррари» выплатит штраф в размере € 10 тыс. за небезопасный выпуск своего гонщика Шарля Леклера во время второй тренировки Гран-при Сингапура.

При этом Леклер избежал спортивного наказания и не потеряет позиций на стартовой решётке.

Напомним, Леклер выехал из боксов и столкнулся с машиной 25-летнего британского гонщика команды «Макларен» Ландо Норриса, в результате чего тот врезался в стену пит-лейна.

Лучшее время по итогам второй тренировки показал напарник Норриса, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

На данный момент в чемпионате лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.